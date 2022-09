Zirkus Zappzarapp : Kleine Stars in der großen Manege

Generalprobe der Ü-12-Mädchen am Trapez. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken 123 Kinder erleben erneut aufregende Tage beim Mitmachzirkusprojekt ZappZarap in Zweibrücken.

Von Elisabeth Heil

123 Kinder ließen sich in der letzten Woche der Sommerferien in die fantastische Welt des Zirkus ZappZarap entführen. Eingeteilt in zwei Altersstufen (acht bis elf und zwölf bis 14 Jahren) bereiteten sich die Kinder in verschiedenen Workshops auf ihren finalen Auftritt vor: die große Zirkusvorstellung in der Manege.

Die zehnjährige Marlene zum Beispiel hatte sich für Zaubern und Trapez entschieden. „Wir haben den Messertrick, den Beutel- und den Rahmentrick gelernt, was wirklich Spaß gemacht hat, auch weil ich bislang noch nie gezaubert habe. Die Tricks durften wir natürlich niemandem verraten. Deshalb haben wir auch einen Zaubertrank bekommen, der uns zum Schweigen bringen sollte. War natürlich nur ein Saft, hat aber trotzdem Spaß gemacht“, erzählt die Schülerin.

Erstmals vom Team ZappZarap in Zweibrücken dabei waren Josi, Marvin und Doreen, die gemeinsam mit den 25 Betreuerinnen und Betreuern um den Zweibrücker Jugendpfleger Vincent Möchel-Stieß den Kindern eine aufregende Woche bereiteten. „Die waren echt alle toll und haben uns die Sachen richtig gut erklären können. Ich hab‘ das ja alles noch nie gemacht und trotzdem hat es funktioniert, das hätte ich nicht gedacht“, erzählt Marlene weiter. Daran merkt man, wie erfahren die Betreuerinnen und Betreuer im Umgang mit Kindern sind. „Viele von ihnen haben früher selbst bei ZappZarap mitgemacht“, erzählt Vincent Möchel-Stieß. „Dass wir sie später als Betreuer gewinnen konnten, liegt wohl auch daran, dass wir seit ein paar Jahren eine Gruppe der 12- bis 14-Jährigen anbieten, sie also im Anschluss fast nahtlos ins Betreuerlager wechseln können“, so der Jugendpfleger. Wie Raphael Alt zum Beispiel, ein ehemaliges ZappZarap-Kind, das schon ein paar Zirkuscamps als Betreuer begleitet hat. „Mir ist aufgefallen, dass wir dieses Jahr viele Neulinge haben, was wohl an der zweijährigen Coronapause liegt“, vermutet der 20-Jährige. „Daher mussten wir dieses Mal etwas mehr als sonst grundlegende Basics und Abläufe vermitteln, was aber nicht schlimm war.“

Während die Betreuer am Donnerstagabend in ihrer eigenen Show im vollbesetzen Zirkuszelt die Kinder und ihre Angehörigen unterhielten, waren am Freitagabend und Samstagvormittag die Kinder die Stars in der Mange; stilecht mit frischem Popcorn und anderen Leckereien für die Besucher. Und es fehlte wirklich an nichts: Zauberkunst, Akrobatik, Feuershow, Sketche und vieles mehr gepaart mit tollen Licht- und Soundeffekten.