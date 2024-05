Neuer Markt darf deutlich mehr Verkaufsfläche als alter haben SGD Süd ebnet Weg für Expansion von Lidl in Niederauerbach

Die Firma Lidl plant ihren Lebensmitteldiscounter von der Sickingerhöhstraße 4 etwa 200 Meter weiter in östlicher Richtung an die Pirmasenser Straße zu verlagern – also in ein Gewerbegebiet außerhalb des Ortskerns. In diesem Zug soll die Gesamtverkaufsfläche um knapp 400 Quadratmeter auf insgesamt 1200 Quadratmeter vergrößert werden. Mit dem Lidl-Interesse an dem Standort hatte sich der Stadtrat bereits seit 2010 mehrfach beschäftigt.