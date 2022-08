Volkszählung : Zensus 2022 in Zweibrücken trotzt Problemen

Eine Tablet, mit dem bundesweit „Erhebungsbeauftragte“ in der Stichprobe ausgewählten Bürgerinnen und Bürger zuhause besuchen, um den Fragebogen auszufüllen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Zweibrücken Der Zensus sorgt bundesweit für Probleme. Vor allem wegen einer Software, die vorab offenbar nicht hinreichend getestet wurde. In Zweibrücken läuft es indes rund. Das Hauptamt sagt, ein Großteil der Befragungen sei bereits abgeschlossen.

Der Zensus 2022 ist ein Mammutprojekt. Bundesweit befragen 100 000 Interviewer knapp zehn Millionen Menschen in Deutschland über ihre Wohn- und Familienverhältnisse, über Berufsstatus und mehr.

Am 15. Mai startete der Zensus, auch in Zweibrücken. In der Rosenstadt sind rund 30 Interviewer (offiziell heißen sie „Erhebungsbeauftragte“) tätig. Angesetzt sind für die bundesweite Befragung, die zuletzt 2011 stattfand (coronabedingt verschob sich ausnahmsweise der Zehn-Jahres-Rhythmus für den Zensus) zwölf Wochen.

Info Mitmachen ist Pflicht, Stadt hilft bei Fragen Die Auswahl für die Befragung findet per Zufall statt. An der so bestimmten Wohnanschrift werden dann alle dort lebenden Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Teilnahme ist Pflicht. Das Hauptamt erklärt mit Blick auf frühere Volkszählungen, dass es bislang nur vereinzelt Weigerungen gegeben habe. Im ärgsten Fall droht ein Zwangsgeld. In die Wohnung müssen die Bürger die Interviewer nicht lassen. Es ist ausreichend, die Fragen an der Haustür zu beantworten (der Online-Fragebogen ist auf der offiziellen Internetseite zensus2022.de verfügbar). Auch die Altersheime, das Studentenwohnheim und das Gefängnis sind in den Zensus eingebunden, hier übernimmt die jeweilige Leitung die Befragung. Wer Fragen hat, kann sich an das Zweibrücker Rathaus wenden (Öffnungszeiten im Internet unter www.zweibruecken.de), unter Telefon (0 63 32) 871-190 oder per E-Mail: zensus@info-zweibruecken.de.

Eine gewaltige statistische und organisatorische Aufgabe. Die nun dadurch erschwert wird, dass es deutschlandweit in Städten und Kommunen offenbar massive Probleme mit der für die Datenerhebung geschaffenen Software gibt (wir berichteten).

Die Organisatoren versuchen, Entwarnung zu geben, es laufe trotz allem. Es gibt aber auch Beobachter die sagen, die Probleme seien so groß, dass der Zensus 2022 sogar scheitern könnte, weil ein zu großer Teil der geplanten Befragungen nicht durchgeführt werden könnte. Auch der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag sehen den Ablauf gefährdet und haben bereits in einem offiziellen Schreiben an den an den für Digitalisierung zuständigen Innenstaatssekretär Markus Richter gewarnt: Die eingesetzte Software zeige „erhebliche Performanceprobleme“. Das Programm stottere immer wieder, es komme regelmäßig zu Verzögerungen bei der Eingabe von Daten, teilweise breche das Programm sogar ab. Folglich werde „ein zeitlich geordneter Ablauf und Abschluss des Zensus 2022 infrage gestellt“, so die Kommunen in ihrem Brief.

In Zweibrücken gibt es zwar auch Reibungen in Sachen Software, erklärt das städtische Hauptamt auf Anfrage unserer Zeitung. Die Software „EHU“ bereite auch den Interviewern in der Rosenstadt Probleme. Doch würden diese „durch gute Organisation und tolle Interviewer“ wettgemacht. Anna Weber – die Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann bei der Organisation des Zensus unterstützt – belegt dies auch mit Zahlen.

Lesen Sie auch Zwölf Prozent antworten bislang nicht : Viele Mahnschreiben bei Gebäude- und Wohnungszählung

Stand Ende Juli gelte: „Von 749 Anschriften sind 665, also 88,79 Prozent der Anschriften an uns zurückgegeben und bereits bearbeitet worden“, so Weber. Es seien bereits „zirka 3600 Existenzfeststellungen/Befragungen durchgeführt“ worden. Allgemein ausgedrückt: „Zirka zwei Drittel der Interviewer haben ihre Befragungen bereits abgeschlossen“.