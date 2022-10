Truppacher Höhe : Zweckverband gewinnt Prozess gegen Investor

Auf einem großen Teil des Feldes hinter dem Turbo-Kreisels sollte das Möbelhaus entstehen. (Vorne rechts ein Stück des Outlet-Parkplatzes.) Foto: pm/lbsp

Zweibrücken/Solingen Der zivilrechtliche Streit zwischen dem Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken und dem Solinger Projektentwickler André Kleinpoppen ist entschieden, aber noch nicht beendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Ulm

Gibt André Kleinpoppen nun endlich klein bei? Der Solinger Projektentwickler, der auf der Truppacher Höhe ein Mega-Möbelhaus errichten möchte (wir berichteten), will das jüngste Urteil der Ersten Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken zunächst prüfen lassen, um dann zu entscheiden, ob er dagegen vorgeht oder nicht. Noch liege es ihm nicht schriftlich vor, ließ er am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung durch einen Mitarbeiter ausrichten.

Es geht um ein etwa 60 000 Quadratmeter großes Grundstück auf der Truppacher Höhe, auf dem der Investor ein Möbelhaus mit 39 500 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen will. Eigentümer des an der Autobahn A8 gelegenen Grundstücks ist der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef). In ihm hatten sich Zweibrücken, die zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gehörenden Gemeinden Althornbach, Mauschbach und Contwig sowie der Landkreis Südwestpfalz zusammengeschlossen, um die Konversionsfläche Flugplatz (ein ehemaliges Militär-Areal) gemeinsam zu vermarkten und auf ihr Gewerbebetriebe anzusiedeln. Verbandsvorsteherin ist übrigens seit Anfang dieses Monats die südwestpfälzische Landrätin Susanne Ganster (CDU), die in dieser Funktion turnusgemäß den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) ablöste (wir berichteten).

Eben jener Zef hatte mit einem notariellen Vertrag vom 10. Oktober 2016, also fast auf den Tag genau von vor sechs Jahren, dem Solinger Projektentwickler den Abschluss eines Kaufvertrages für die für das Möbelhaus benötigte Fläche angeboten und zur Sicherung seines Erwerbsanspruchs eine sogenannte „Auflassungsvormerkung“ ins Grundbuch eintragen lassen. Doch dann änderte der Zef seine Meinung und beschloss vor nunmehr zweieinhalb Jahren, diese Pläne nicht weiter verfolgen zu wollen, weil es, wie es damals verlautete, für ein riesiges Möbelhaus, noch dazu errichtet „auf der grünen Wiese“, keinen Bedarf gebe. Ohnedies kollidiere ein solches Vorhaben mit den Vorstellungen des Landes Rheinland-Pfalz (wir berichteten). Seither streiten der Zef und Kleinpoppen, der sein Vorhaben unbedingt weiter vorantreiben wollte, darum, ob der Zweckverband an sein Kaufvertragsangebot weiterhin gebunden und somit auch die Auflassungsvormerkung im Grundbach weiter gerechtfertigt ist.

Wie die Präsidentin des Landgerichts Zweibrücken, Maria Stutz, am Freitag gegenüber unserer Zeitung bestätigte, hat die Erste Zivilkammer ihres Hauses jetzt „überwiegend zugunsten“ des klagenden Zef entschieden und Kleinpoppen „zur Bewilligung der Löschung der Auflassungsvormerkung verurteilt“. Demnach sei der Zef nach Auffassung des Gerichts nicht weiter an sein Angebot gegenüber Kleinpoppen gebunden. Vielmehr erscheine dem Gericht ein Festhalten des Zef an dem Angebot von 2016 als „inzwischen unzumutbar“. Denn bislang konnte der Zef nicht anderweitig über die Fläche verfügen, weil sich der Projektentwickler hartnäckig auf die Vereinbarung mit dem Zef und die Auflassungsvormerkung im Grundbuch berief, die ihm einen Anspruch auf den Grundstückskauf zusicherte, sollte der Möbelhausbau irgendwann einmal genehmigt werden.

Zudem, so das Gericht weiter, habe der Beklagte, also Kleinpoppen, das Möbelhaus-Projekt in den vergangenen Jahren „selbst nicht zielgerichtet vorangetrieben“. So liege nach Einschätzung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt an der Weinstraße, bei der die Zivilkammer extra eine „Auskunft“ eingeholt hatte (wir berichteten), bislang kein Antrag des Investors für das erforderliche Raumordnungsverfahren zur Planung eines Möbelhauses auf der Truppacher Höhe vor. Schon wegen der Lage und der Dimension des Vorhabens wäre wohl auch ein gesondertes Zielabweichungsverfahren erforderlich gewesen, hieß es. Zudem schätzte die Zivilkammer die Erfolgsaussichten für die Genehmigung des Möbelhausbaus durch die beteiligten Entscheidungsträger als eher gering ein, weshalb die damalige Entscheidung des Zef, das Projekt nicht mehr weiter verfolgen zu wollen, „nachvollziehbar und nicht zu beanstanden“ sei. Laut Landgerichts-Präsidentin Stutz sei der Zef lediglich mit einem Feststellungsantrag „unterlegen“, den die Zivilkammer als nicht notwendig für die Durchsetzung der Rechte des Zweckverbandes und damit als unzulässig erachtet habe.