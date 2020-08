Zwei neue Fälle in der Südwestpfalz : Zahl der Corona-Infizierten in Rheinland-Pfalz steigt wieder an

Nach dem Ende der Sommerferien dürfte bei so manchem Reiserückkehrer ein Test positiv anschlagen. So aktuell geschehen bei zwei Personen aus Waldfischbach-Burgalben. Diese waren im Kosovo. Nun sind sie infiziert. Symbolfoto Foto: dpa/Robert Michael

Mainz/Südwestpfalz Wie in ganz Deutschland nimmt auch in Rheinland-Pfalz die Zahl der registrierten Kranken zu. Für die Südwestpfalz werden zwei neue Fälle gemeldet – beide aus Waldfischbach-Burgalben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Pandemie hat sich in der zurückliegenden Woche in Rheinland-Pfalz so stark ausgebreitet wie zuletzt im Mai. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg nach amtlichen Zahlen bis Freitag im Vergleich zur Vorwoche um 2,6 Prozent. Höher fiel die wöchentliche Zunahme zuletzt mit 2,8 Prozent in der Woche zum 15. Mai aus. Im Tagesschnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen 28,1 neue Fälle hinzu – in der vergangenen Woche waren es 16,9.

Die Gesundheitsämter registrierten bis Freitag 7713 Fälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar. Das waren 26 mehr als am Vortag. Aktuell sind nun 381 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. 900 infizierte Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239.

Info Das Saarland lockert Corona-Regelungen Das Saarland erlaubt von Montag an wieder größere Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen drinnen und draußen. Unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln dürfen sich dann bis zu 450 Menschen in geschlossenen Räumen versammeln, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Bislang liegt die Obergrenze bei 350 Personen. Für Veranstaltungen unter freiem Himmel wird die Maximalzahl von 700 auf 900 erhöht. Die Zahl der infizierten Menschen im Saarland ist am Freitag um sieben auf 2888 gestiegen. Die Zahl der am Virus Verstorbenen blieb bei 174 Opfern.

Die meisten neuen Infektionen gab es zuletzt in der Pfalz sowie in der Eifel. Mit Blick auf die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, liegt der Kreis Kusel mit einem Wert von 17 an der Spitze, gefolgt von der Stadt Ludwigshafen und dem Kreis Bitburg-Prüm (jeweils 14).

Das Gesundheitsamt in Pirmasens, das auch für Zweibrücken und den Kreis Südwestpfalz zuständig ist, meldete am Freitag zwei neue Erkrankungen: Es handele sich um Reiserückkehrer aus dem Kosovo.

Das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt auch in der Fläche ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch 4.