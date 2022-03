Youngster-Weekend : Pferdenachwuchs präsentiert sich

Zweibrücken Der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar lädt für Samstag zu einem Youngster-Weekend ins Landgestüt Zweibrücken. Die jungen Hengste hoffen auf ihre Zuchtzulassung, die Stuten werden ins Stutbuch eingetragen, bei den Islandpferden erfolgt eine Materialprüfung.

Der kommende Samstag, 26. März, steht im Landgestüt Zweibrücken ganz im Zeichen der heimischen Pferdezucht. Zum ersten Mal lädt der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar zu einem Youngster-Weekend mit Frühjahrskörung ein. Da wegen der Corona-Regeln nicht nur das ursprünglich geplante Süddeutsche Pony-Hallenchampionat abgesagt worden war, sondern auch das Islandpferdefestival erneut ausfiel, vereinigt dieser Youngster-Tag jetzt ein Angebot für Warmblut- und Islandpferde. Die drei- und vierjährigen Hengste präsentieren sich der Körkommission bei einer Pflastermusterung, zeigen im Freilaufen und im Freispringen in ihren Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp, in ihrem Raumgriff, Rhythmus und Bewegungsablauf. Über den Hindernissen demonstrieren sie ihre Sprungkraft und ihre Übersicht am Sprung. Ziel ist die Körung, die Zulassung als Zuchthengst.