Insolvenzverfahren gegen Krankenhaus-Besitzer und -Betreiber „Der vorläufige Höhepunkt des Missmanagements“

Ob es letztlich zur Versteigerung des Helexier gehörenden Gebäudes kommt, hänge auch davon ab, ob es gelingt, einen geeigneten Investor zu finden, der in der Lage ist, das ehemalige Krankenhaus zu „entwickeln“. Jedenfalls sei die Idee der Helexier-Geschäftsführung, das Gebäude selbst zu verkaufen oder Teile davon zu vermieten (wir berichteten), erst mal vom Tisch. „Ohne mich geht nichts mehr“, stellte Fachanwalt Blank klar. „Von Gesetzes wegen“ befinde sich die Firma Helexier „in Liquidation“, also in Auflösung. Er habe jedoch „die Hoffnung, dass es weitergeht, in welcher Form auch immer“. Ein neuer „Projektentwickler kann die Rettung sein“ – zumindest für die Nutzung des Klinikgebäudes. In diesem Zusammenhang bestätigte der Insolvenzverwalter, was die Zweibrücker Stadtverwaltung bereits gegenüber unserer Zeitung angekündigt hatte, dass es demnächst Gespräche zwischen ihm und dem Rathaus geben werde, um zu erkunden, ob ein „stadtpolitisches Interesse“ an der Immobilie bestehe. Dann könne unter Umständen gemeinsam auf „Investorensuche“ gegangen werden.