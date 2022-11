Stadt: Konkurrenz für Saarbrücken : Wosnitza: Neuer Skate-Park auf Exe Attraktion für ganze Region

OB Wosnitza sieht den künftigen Skate-Park in Zweibrücken auf einer Stufe mit dem in Saarbrücken. Foto: Lutz Fröhlich Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Oberbürgermeister ist überzeugt: Die modernisierte Anlage wird mit der bisherigen Nummer eins in Saarbrücken auf jeden Fall mithalten können.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) ist ja sicher aus dem Alter heraus, einen Skate-Park selbst zu nutzen. Aber in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses entbrannte er derart in Leidenschaft für den zu modernisierenden Skate-Park auf dem kleinen Exe im Herzen der Stadt, dass er damit problemlos zu den Jugendlichen auf ihren Rollbrettern aufzuschließen vermochte.

„Ich bin begeistert von dem Workshop“, rief er, dass die Mitglieder des Bauausschusses staunten. Der Oberbürgermeister schilderte erste Ergebnisse des Arbeitstreffens mit Jugendlichen (siehe Bericht unten). Wobei beileibe nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder und reifere Semester an dem Workshop teilgenommen hätten. Das Alter der Teilnehmer an dem Treffen am Dienstagnachmittag habe schließlich eine Spanne von acht bis 40 Jahren umfasst.

Wosnitza sagte, es werde „eine große Skater-Fläche“ geschaffen und nicht verschiedene Module, die einzeln, isoliert auf dem kleinen Exe stehen. Auch Jugendliche auf BMX-Rädern würden auf der Anlage ihren Spaß haben, kündigte er an, die Module dort seien teilweise auch auf diese speziellen Fahrräder, die Jugendliche gerne nutzen, gemünzt.

Der Oberbürgermeister sagte, bilang sei die Skater-Anlage in Saarbrücken für interessierte Jugendliche in der Region die Adresse Nummer eins. Doch wenn in Zweibrücken alles fertig sei, könnte diese Anlage „eine echte Konkurrenz für Saarbrücken werden“.

Das liege sicher auch daran, dass die Anlagen in Zweibrücken und Saarbrücken künftig dieselbe Handschrift trügen. Der Planer, der den Skate-Park in der saarländischen Landeshauptstadt entworfen habe, entwickele auch den Skate-Park in der Rosenstadt.