Zweibrücker Rosengarten Zweibrücken „ Würdiger Garten bekommt Weltauszeichnung“

Unter den Gratulanten war auch Renate Neumann-Schäfer, Präsidentin der Deutschen Rosengesellschaft. „Es waren meine Vorgänger in der Rosengesellschaft, die sich seit der Gründung vor 140 Jahren darum bemühten, dass es Orte gibt, an denen Rosen ihre Heimat finden und wo sie in einer Art Lebendbibliothek – einer Lebendsammlung – bewahrt werden“, eröffnete sie ihr Grußwort und betonte: „Ein würdiger Garten bekommt eine Weltauszeichnung und ich freue mich sehr. Es ist nämlich auch eine große Anerkennung für die deutsche Rosenwelt.“ Baden-Baden habe diesen Titel früh bekommen, ebenso das Europa-Rosarium Sangerhausen. „2015 in Lyon wurde als dritte deutsche Rosenanlage die Rosensammlung im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe ausgezeichnet. Beim Weltrosenkongress in Adelaide wurden nun zwei weitere deutsche Rosengärten mit dem ,Award of Garden Excellence‘ ausgezeichnet: der Rosengarten in Zweibrücken sowie der Ostdeutsche Rosengarten in Forst in der Lausitz.“