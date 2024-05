Umgang mit Apps zur Vogelbestimmung Gefiederte Freunde mit der App erkennen

Wie sich anhand der Auswertungen der gemeldeten Beobachtungen zeigt, gibt es in Deutschland im Allgemeinen und besonders in der Westpfalz noch viele Lücken in der Dokumentation. Da seien die Niederlande beispielsweise besser aufgestellt, dokumentiert Wittmer mit der von Nabu unterstützten Website „birdingplaces.eu“. Hier sind Hotspots je nach Relevanz verschieden farbig markiert. Naturgemäß gibt es die größte Vogeldichte an Binnengewässern und am Meer.