Prozess vor dem Amtsgericht Zweibrücken : Wollte er die „Affäre“ seiner Ehefrau überfahren?

Das Zweibrücker Amtsgericht, vorne das Bismarck-Denkmal. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken Ein 54-Jährigen ist am Donnerstag vom Amtsgericht Zweibrücken wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verwarnt worden.

Dramatische Minuten am Nachmittag des 9. März auf dem Zweibrücker Flugplatzgelände: In der Pariser Straße wendet plötzlich ein Auto, bewegt sich dann auf ein Pärchen zu, hält auf dessen Höhe an, der Fahrer steigt aus und schlägt wie besessen mit einem Besenstiel auf den Mann ein.

Wegen dieser Attacke hat sich am Donnerstag ein 54-jähriger Zweibrücker vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Staatsanwalt Rouven Balzer warf dem selbstständigen Hausmeister gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung vor.

„Es tut mir unendlich leid“, entschuldigte sich der 54-Jährige gleich zu Beginn der Verhandlung für sein Verhalten. „Das war eine Ausnahmesituation. Ich war durchgedreht.“ Er habe an jenem verhängnisvollen 9. März seine Frau „zum ersten Mal mit ihrem Neuen gesehen“ – ganz zufällig, im Vorbeifahren. Obwohl seine Frau sich bereits Monate vorher von ihm getrennt und aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sei: „Im Januar ist sie weg.“ Er habe nicht gewusst, dass seine Gattin „eine Affäre hatte“. Als er nun seine Verflossene und den offensichtlich neuen Mann an ihrer Seite erkannte, habe er sein Fahrzeug sofort gewendet und sei dem Paar in einen kleinen Seitenweg an der Pariser Straße gefolgt. Dort habe er auf Höhe des „Neuen“ angehalten und auf ihn mit einem hölzernen Besenstiel eingeprügelt. Laut Anklageschrift soll er dem Mann dabei eine Platzwunde im Gesicht zugefügt haben, die genäht werden musste. Auch die Ehefrau soll dabei einen Hieb mit dem Besenstiel an einem Oberschenkel abbekommen haben, was eine Prellung zur Folge gehabt haben soll. Erst als zwei Passanten ihn aufforderten, sofort von dem Paar abzulassen, soll sich wieder in sein Auto gesetzt und kommentarlos davongefahren sein.

„Ich wollte ihn nur stoppen, nicht verletzen“, beteuerte der 54-Jährige am Donnerstag vor Gericht. „Ich wollte niemanden anfahren.“ Er sei zwar auf den Neuen seiner Frau „mit geringer Geschwindigkeit“ zugerollt, habe aber kurz vor ihm angehalten, wobei es zu „einer seitlichen Berührung“ gekommen sei – an der Karosserie oberhalb der Stoßstange, wie Ermittlungen ergeben hatten.

Diesen Tathergang bestätigte der neue Lebensgefährte der Noch-Ehefrau des Angeklagten im Zeugenstand. Er habe sich zwar tatsächlich auf dem Kotflügel des herannahenden Autos abgestützt, ob es jedoch weitergefahren wäre und ihn hätte überrollen können, könne er nicht mit Sicherheit sagen. Im übrigen habe er „ein gewisses Verständnis“ für die Situation, in der sich der 54-Jährige seinerzeit befunden habe. „Ich habe kein Interesse an einer hohen Bestrafung“, sagte der 51-jährige Pirmasenser, der sich bei dem Zwischenfall an der Pariser Straße eine blutige Wange geholt und die Brille eingebüßt hatte. Diesen Totalverlust seiner Sehhilfe hat der 54-Jährige im Zuge eines Täter-Opfer-Ausgleichs bereits wieder gutgemacht. Auf eine Anzeige und ein von ihm angebotenes Schmerzensgeld hatten die beiden Geschädigten verzichtet.