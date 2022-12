Neues Ohler-Werk : „Falschgold“ als Lebenselexier

Zweibrücken Der Zweibrücker Autor Wolfgang Ohler hat einen neuen historischen Roman veröffentlicht.

Und natürlich für kleine Amouren, denn die Comtesse und der Hofmaler waren sich bei allem gegenseitigen Respekt durchaus zugetan, wie aus einem vertraulichen Gespräch bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Schlossgärten zu schließen ist. Angelehnt an ein Theaterstück ist das Buch in über 20 Bühnenbilder eingeteilt, bei denen jeweils auch die Szenerie wechselt.

Die Mitwirkenden werden gleich zu Beginn mit Namen und Rolle vorgestellt. Die Geschichte beginnt mit der Abreise von Jean Jaques Roux von der elsässischen Ferme nach Zweibrücken. Sein Traum: Als Gardist in die Garde des Herzogs aufgenommen werden. Sein Vetter Pierre Camasse de Fontenet, selbst Herzoglicher Hofsekretär in Zweibrücken, hat ihn dazu ermutigt. Dort nach einer abenteuerlichen Reise über die Festung Bitche angelangt, erfährt er, dass er ein Cousin der ehemaligen Tänzerin und heutigen Gräfin Marianne Camasse ist. Aus der Garde heraus akquiriert ihn der in der Gunst des Herzogspaares aufgestiegene Johann Christian Mannlich als seinen Kammerdiener.

Wer aufmerksam liest, findet bereits früh Anspielungen auf das tödliche Ende, etwa in dem Schatten auf dem sonst leuchtenden Gesicht des Herzogs. Außerdem beantwortet Wolfgang Ohler in seinem Roman plausibel die Frage nach der drei Meter breiten Vertiefung, die sich längs durch das Untergeschoss des Schlosses zieht.

Falschgold – oder Theater am Schloss, Wolfgang Ohler, Echo-Verlag, ISBN 978 3 924255 42 8, 173 Seiten, historische Bilder, 16,80 Euro. Es ist ab sofort im Buchhandel erhältlich oder portofrei direkt an der Quelle per Email zu bestellen bei Wolfgang Ohler unter sowo-echo@gmx.de. Vorstellen wird er sein Buch am Donnerstag, 26. Januar 2023 um 19 Uhr im Herzogsaal im Rahmen der Ausstellung „DaZWischen“, die Anfang März zu Ende geht.