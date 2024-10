Buchvorstellung am Mittwoch Dritter Ausflug in die Vergangenheit der Region

Mit „Freiheitsbaum oder das Schloss in Flammen“ ist nun der von vielen mit Spannung erwartete dritte und letzte Band von Wolfgang Ohlers Trilogie erschienen – und kündigt im Untertitel „Erzählung aus revolutionärer Zeit“ an, was Jean Jacques und mit ihm die Leser darin erleben. Entgegen der sich ankündigenden umwälzenden Ereignisse beginnt diese Erzählung ungewohnt friedlich – mit einem am Heiligabend 1781 geschriebenen Brief aus Newport (Rhode Island) und somit einer Nachricht aus den „Vereinigten Frei-Staaten von Nord-Amerika“, denen der mittlerweile wieder auf den elterlichen Bauernhof in Lothringen zurückgekehrte Jean Jacques Roux zuvor als Angehöriger des Regiments Royal Deux-Ponts mit zur Unabhängigkeit verholfen hatte.