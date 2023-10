Audi beschädigt Vandale auf der Flucht beobachtet

Ein Knall weckte Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr in der Pirmasenser Straße einen Anwohner. Er sah einen etwa 20-jährigen Mann (um die 20, normale Figur, 1,80 Meter, kurze dunkle Haare, dunkle Jogginghose, dunkler Hoodie) von einem am rechten Außenspiegel beschädigten (ca. 200 Euro) rotem Audi A1 weglaufen. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60.