Kundgebung und Marsch durch die Stadt „Wir sind das Volk!“ – Demo gegen Rechtsextremismus in Zweibrücken

Auch Andrea, Jahrgang 1961, beteiligte sich am Protest. Sie wünschte sich, dass mehr Schüler mitlaufen würden. „Es gibt zu wenig politische Bildung in der Schule“, zeigte sie sich überzeugt, „Alles, was wir in den 60er und 70er Jahren aufgebaut haben, die Gleichberechtigung Homosexueller zum Beispiel, das wird jetzt wieder in Frage gestellt.“