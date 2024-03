Nabu-Winterzählung der Fledermäuse Wimperfledermaus führt die Liste an

In diesem Winter konnten so insgesamt 13 Fledermausarten festgestellt werden. Am häufigsten entdeckten die ehrenamtlichen Naturschützer Vorkommen der Wimperfledermaus, gefolgt vom großen Mausohr und der Wasserfledermaus. Seit fünf Jahren hat somit die Wimperfledermaus das Große Mausohr als die am häufigsten gezählte Art in den Winterquartieren der Pfalz abgelöst. Seltene Gäste sind die Kleine und Große Hufeisennase, die erst vor wenigen Jahren in Winterquartieren der Pfalz wiederentdeckt worden sind.