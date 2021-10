Euroclassic-Performance „Wings“ in Zweibrücker Karlskirche : Multimediales Konzert spaltet Publikum

Zweibrücken Die Performance „Wings“ war eine für das Euroclassic-Festival sehr ungewöhnliche Veranstaltung in der Zweibrücker Karlskirche.

Die Performance namens „Wings“ („Flügel“), im Rahmen des Euroclassic-Festivals in der Zweibrücker Karlskirche warf gleich mehrere Fragen auf: Was hatten die zwei Musiker und der Maler mit dem diesjährigen Festivalmotto „Nordlichter“ zu tun? Pianist Thorsten Gand und Gitarrist Sven Prokaska wohnen im Saarland, der Maler und Tänzer Gaetano Franzese ist ein in Saarbrücken lebender Neapolitaner. Gand ist zumindest in Norddeutschland aufgewachsen. Oder: Welchen Bezug hatten da Malerei und Musik miteinander? Darüber schieden sich am Ende die Geister, wie auch überhaupt die Performance ganz unterschiedliches Echo erzeugte.

Das Spannende: Selten gab es nach einem Beitrag zum Euroclassik-Festival solch unterschiedliche Publikumsreaktionen. Das ging von heftiger Kritik („Das war musikalisch eintönig“) oder „Diese Sprüche, das waren so banale Sätze“ bis hin zu großem Lob: „Das war ungewöhnlich, aber eine sehr schöne Erfahrung. Die Musik an sich fand ich sehr angenehm.“ Leichte Kritik äußerte ein Zuschauer, der seinen Namen nicht nennen wollte: „Es gäbe sicher Möglichkeiten, dass der Besucher besser an dem teilnehmen kann, was der Maler macht. Die Akustik war nicht ganz so gut. Da war es auch manchmal schwierig, ein Zitat vollständig zu verstehen.“ Hubert Wilhelm aus Zweibrücken meinte: „Mir hat’s an für sich recht gut gefallen. Es war mal was ganz Anderes. Vor allem die Kommunikation zwischen dem Maler und den Musikern war etwas Neues. Das hat gut zusammengepasst.“ Ähnlich empfand das Waltraud Lehmann aus Homburg. Sie sagte: „Ich habe eine zeitlang gebraucht, um mich drauf einzulassen. Danach konnte man machen, was man wollte: Ihm beim Malen zugucken oder den anderen zuhören. Das letzte Stück von Sting, Shape of My Heart, hat mir am besten gefallen. Am liebsten hätte ich mitgemalt.“ Elisabeth Klinkmann meinte, man habe gemerkt, wie die Musik und die Texte Franzese einen Antrieb gaben. Nicht gefallen hatte die Performance dagegen Walter Theisohn, dem Leiter der städtischen Zweibrücker Musikschule. „Für mich sind Bilder etwas sehr Emotionales, mich haben sie aber nicht angesprochen. Die Musik fand ich ein bisschen einseitig. Der Gitarrist war gut, aber zu leise. Für ein Euroclassik-Konzert hatte das einfach zu wenig Qualität. Gerade beim Gesang waren große Intonationsschwächen zu hören.“