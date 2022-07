Am Ende aber eindeutige Mehrheit : Stürmische Rats-Debatte um Windräder

Die Windräder auf dem saarländischen Teil der Weißen Trisch oberhalb von Kirrberg und Ernstweiler sind die Zweibrücken bislang nächtsgelegenen. Pläne gibt es am Wald bei Mittelbach – ansonsten herrscht in Sachen Windkraft in der Rosenstadt noch völlige Flaute. Foto: Lutz Fröhlich