Initiative Pro Dörrenbachwald Windpark-Gegner geißeln Trassenführung

Schon in der Vergangenheit habe es etliche Gutachten und Stellungnahmen von Fachbehörden zum Buchwald gegeben, die den Ausschluss von Windrädern auf diesem Gebiet forderten. Auch die Stellungnahme der Luftaufsichtsämter in Rheinland-Pfalz und im Saarland sähen durch die Windräder die Gefahr der Störung der Flugsicherungseinrichtungen. Damit nicht genug: Die aktuelle Ukrainekrise könne gar „dem Flughafen Zweibrücken neue Aufgaben zukommen lassen, was sich auf die Erweiterung des Bauschutzbereichs auswirken könnte“. Erst im Dezember 2023 habe es die Schlagzeile „Flughafen Zweibrücken verhindert wohl Windkraft-Anlagen“ gegeben, bezogen auf die Gemeinde Gersheim jenseits der Landesgrenze. Warum, fragt die Initiative, soll dies für den geplanten Windpark Buchwald nicht gelten?