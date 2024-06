Diskussion um Windkraftanlagen Stadtrat stimmt gegen Windräderbau

Den Anfang machte Aaron Holaus (FWG) aus Mittelbach. Er kritisierte, dass „zwei monströse Windräder in unserer Natur gebaut werden sollen“. Monströs seien sie mit 167 Meter Nabenhöhe und 247 Meter Gesamthöhe deshalb, weil sie um ein Vielfaches höher seien, als die Windräder, die bisher in der Umgebung aufgestellt worden seien. So seien die Windräder zwischen Wattweiler und Webenheim mit 146 Metern Gesamthöhe kleiner. „Wir sprechen also von Windrädern, die so hoch sind wie der Kölner Dom plus etwa ein Fußballfeld“, veranschaulicht Holaus die angesprochenen Dimensionen.