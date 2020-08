Ortsvorsteher-Wahlkampf in Oberauerbach : Danner-Knoke lädt Bürger zum Gespräch ein

Oberauerbach Mit dabei ist diesmal als Gast auch Professor Michael Jacob.

Am Donnerstag, 6. August, steht Ortsvorsteherkandidat Willy Danner-Knoke (SPD) ab 18 Uhr in der Battweilerstraße am Sportheim ab 18 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „willyvorort, den ganzen Ort im Blick!“ für Gespräche zur Verfügung. Dabei ist in dieser Reihe immer ein geladener Gast, diesmal Professor Michael Jacob, Mitglied der Bürgerinitiative „oberauerbach.plus“. Thema ist unter anderem Verkehrsberuhigung im Rahmen des Projektes „wohnenplus“.