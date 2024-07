„Willkommenstag“ des SVN Zweibrücken und des SV Battweiler im Westpfalzstadion „Das Kind hat persönlichen Spielraum“

Auffallend ist die Kommunikation. Mittlerweile werden selbst die kleinen Kinder so einbezogen, dass Entscheidungen und Vorhaben, welche sie selbst betreffen, mit ihnen persönlich besprochen und nicht nur über die Elterngruppe kommuniziert werden. „Bei uns heißt es außerdem, wenn jemand noch erhöhten Trainingsbedarf in bestimmten Bereichen hat: ‚Das kannst du noch nicht‘, denn die Kinder kommen ja, weil sie etwas lernen und sich ständig verbessern wollen“, nennt der sechsfache Familienvater als Beispiel. Es gelte, das Selbstvertrauen und dadurch das Selbstbewusstsein zu stärken, indem man die Kinder eigene Erfahrung sammeln lasse, denn „dadurch lernen sie am besten“. Steinmanis betont: „Wir wollen keine Playstation-Trainer sein und die Kinder von außen instruieren und sie regulieren, sondern ihnen Handlungsalternativen vorschlagen. Wir geben das Ziel vor, doch das Kind hat persönlichen Spielraum, um es zu erreichen. Jeder Körperbau ist anders und jeder Mensch hat ganz eigene Stärken“, beschreibt der Trainer.