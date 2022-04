Zweibrücken : Deutsch Lernen mit Formularen

Der Willkommenskurs für ukrainische Flüchtlinge findet in der ehemaligen Hauptschule Nord statt. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Nataliya Leshchuk gibt in Zweibrücken einen Willkommenskurs für meist weibliche Flüchtlinge aus der Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Ortstermin ehemalige Hauptschule Nord in der Hofenfelsstraße: Dort findet seit dem 15. März ein Willkommenskurs für Flüchtlinge aus der Ukraine statt, und zwar zwei Stunden lang jeden Dienstag- und Freitagmorgen, als Angebot der Volkshochschule. Gekommen sind auch Stadtsprecher Jens John und die Beigeordnete Christina Rauch (CDU). Die Stadt hat als spontane Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und die hier ankommenden Menschen von dort diesen Kurs eingerichtet. „Der ‚Willkommenskurs‘ ist eine gemeinschaftliche Idee, die im Austausch zwischen Thilo Huble, Frau Leshchuk und mir entstanden ist“, sagt Rauch.

Mit Nataliya Leshchuk fand sich die ideale Kursleiterin: Die Ukrainerin lebt seit zwölf Jahren hier und vermittelt Ärzte aus ihrem Heimatland nach Deutschland. Von daher ist sie bestens vertraut damit, worauf es in der Anfangszeit ankommt – hauptsächlich auf den richtigen Kontakt mit den Behörden und das richtige Ausfüllen von Formularen. Leshchuk erinnert sich dabei an ihr eigenes Ankommen: „Wir wussten gar nicht, dass es eine Kindergeldkasse gibt oder dass man andere Leistungen bekommen kann.“ Sie könne deswegen gut nachvollziehen, wie sich die Neuankömmlinge fühlen.

Sie selbst ist noch dabei, eine deutsch-ukrainisch-französische Gesellschaft zu gründen. Das sei ganz unabhängig vom Krieg ihr Vorhaben gewesen. Kurz vor Putins Überfall hatte es da schon eine erste Versammlung gegeben. Bis Mai könne sie wohl noch den Kurs geben, auch wenn sie Anfang April einen neuen Job angefangen habe. Leshchuk berichtet von den Kursteilnehmerinnen (es handelt sich fast ausschließlich um Frauen), dass diese bereits Vorkenntnisse in der deutschen Sprache besäßen. In der Ukraine lerne man Englisch, Französisch oder Deutsch in der Schule.

Zunächst vermittle sie, wie man sich auf Deutsch jemand anderem vorstellt, wie man Termine vereinbart und das eigene Geburtsdatum nennt. Dann werden im Kurs Formulare wie der Antrag auf Kindergeld vorgestellt und besprochen, wie man diese ausfüllt. Über die Teilnehmerinnen sagt Leshchuk, dass sie hier keine Ruhe fänden: Sie selbst seien zwar in Sicherheit, ihre Männer aber in ständiger Gefahr. Ein Ende des Kriegs sei nicht absehbar, weil man mit Putin kaum verhandeln könne. Der ukrainische Präsident Selenskyj, vor dem Krieg durchaus umstritten, sei jetzt für alle Ukrainer ein Held: Weil er im Land und standhaft geblieben sei. „Bei uns geht jetzt der Spruch rum, dass alle Frauen bereit wären ihn zu heiraten“, sagt Leshchuk.

307 Menschen aus der Ukraine seien mittlerweile in Zweibrücken angekommen und in privaten Haushalten oder städtischen Wohnungen untergebracht, sagt Stadtsprecher John. Zuvor lebten 142 Ukrainer in unserer Stadt. Christina Rauch zeigt sich dankbar „für die große Anteilnahme und Unterstützung der Zweibrückerinnen und Zweibrücker“.

Besonders freute sie sich über die Unterstützung von Nataliya Leshchuk, die die Übersetzung des Leitfadens „Ankommen in Zweibrücken Schritt für Schritt” auf Ukrainisch geleistet habe. Der Willkommenskurs solle als Übergangskurs zu der Teilnahme an Integrationskursen dienen. Jederzeit könne mit dem Kurs begonnen werden, der Teilnehmerkreis sei offen, so Rauch.

Wegen der großen Nachfrage werde demnächst ein zweiter Kurs starten. Zudem plane die Volkshochschule zurzeit auch einen Online-Deutschkurs mit Leshchuk, um gerade auch das ortsunabhängige Deutschlernen zu ermöglichen und der großen Nachfrage nachzukommen. Rauch denkt dabei insbesondere an die Situation von Müttern mit kleinen Kindern.

Nataliya Leshchuk gibt den Willkommenskurs für ihre ukrainischen Landsleute. Foto: Sebastian Dingler