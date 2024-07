Wildtierstation Tierart in Maßweiler Ronja und Tomek sind in Sicherheit

Zwei gerettete ehemalige Pelzfarm-Füchse leben seit Mai in der Tierart Wildtierstation von „Vier Pfoten“ in Maßweiler. Die Zeit in Gefangenschaft auf polnischen Pelzfarmen hat bei Ronja und Tomek tiefe Spuren hinterlassen: Beide leiden unter Hüftproblemen und Ronja, eine Polarfüchsin, ist seit der Zeit auf der Pelzfarm auf einem Auge blind.