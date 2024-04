Zahl der Nilgänse verdoppelt sich Mal gerettet, mal geschossen

Die Nilgänse haben dabei verschiedene Lebensräume in ganz Zweibrücken. Meist finde man sie in Gewässernähe oder an gemähten Wiesen mit Buschreihen, wie beispielsweise an der Rennwiese. Hier sollen laut den offiziellen Zahlen der Pressestelle drei Paare leben. Weitere Nilgänse wurden beispielsweise am Rosengarten, im Mühltal oder auf dem Flugplatz gesichtet. Eine große Anzahl der Tiere lebt in Niederauerbach. Hier haben sich rund 24 Tiere angesiedelt. Darauf folgt Mittelbach-Hengstbach mit 10 Nilgans-Paaren. Jungtiere wurden am Wasserspielplatz, an den Schrebergärten Bubenhausen sowie an der Nagelwerk-Wiese gesichtet.