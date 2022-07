Landes-Zuschuss für Stadtentwicklung bis 2025 : Das macht Zweibrücken mit den 6,2 Millionen Euro

Zweibrücken Die Stadt listet geplante Maßnahmen auf – und erklärt, warum sie nicht eifersüchtig auf Pirmasens ist, das das Doppelte erhält.

„Zur Unterstützung der Städte bei der Bewältigung des wirtschaftsstrukturellen und demographischen Wandels“ hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Montag zwölf rheinland-pfälzischen Städten „den Grundlagenbescheid für die Teilnahme an der Landesinitiative zur Stärkung der Oberzentren und der großen Mittelzentren übergeben“ (wir berichteten) .

Auf diese Fragen mailt die Hauptamtsleiterin, die derzeit den in Elternzeit weilenden Pressesprecher vertritt: „Geld beantragen alleine reicht nicht. Die Projekte müssen auch in angemessener Zeit umgesetzt werden können. Über die Laufzeit der Fördermaßnahmen gesehen, stellen die für 2022-25 aufgeführten Projekte nur einen Teil der Gesamtmaßnahme dar.“ Denn Zweibrücken investiert die 6,2 Millionen Euro in diesen vier Jahren in drei Projektgebiete, in denen schon länger Maßnahmen laufen (teils schon seit 2014) und teils bis 2032 Maßnahmen geplant sind: „Hornbach/Breitwiesen“, „Steinhauser Straße“ und „Mitte Zweibrücken“.