Rückblick 2021 und Ausblick 2022 in der Zweibrücker Parkanlage : Wie Algen dem Rosengarten helfen

Rosengartenmeister Heiko Hübscher ist sehr zufrieden mit der Auswahl der neuen Stauden, die besser dem Klimawandel trotzen sollen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Nicht nur Corona machte 2021 dem Rosengarten zu schaffen – sondern auch der Klimawandel. Allerdings ganz anders als in den drei Jahren davor.

Herausfordernd und erfolgreich. So lässt sich die Rosengartensaison 2021 zusammenfassen, sowohl touristisch als auch gärtnerisch. „Für unsere Pflanzen war es ein schwieriges Jahr. Es hat nur geregnet“, benennt Rosengartenmeister Heiko Hübscher nach drei heißen Trockenjahren die „andere Seite“ der Klimamedaille für den Zweibrücker Rosengarten.

Im Frühjahr gab es kaum Bienen- oder Hummelflug und auch im Sommer erwarteten die Pflanzen im Rosengarten eine Zeit der Wärme. Besonders die Rose, die eher ein Sonnenkind sei. Die Folge seien Pilzerreger und Schadinsekten. „Dagegen kann man nichts machen“, bedauert Heiko Hübscher.

Blattpilze können auch Bäume befallen – doch da hatte das Rosengarten-Team den richtigen Griff getan mit dem Einsatz von Algenprodukten, welche die Bäume mit Nährstoffen und Spurenelementen versorgen, als Dünger. „Die konnten selbst die Wassermengen genießen“, freut sich der Rosengarten-Chef. Versuche bei den Kirschbäumen im Bühnenrondell mit unterschiedlichen Düngerarten über mehrere Jahre hinweg hätten gezeigt: Algen sind top Stressminderer, sowohl für heiß als auch für kühl und nass.

Ein Tipp selbst für Laien, denn der Rosengarten hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mittel zu finden, mit denen jeder seinen Garten bewirtschaften kann in Zeiten des Klimawandels.

Heiko Hübscher frohlockt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Auch unsere Staudenrechnung ist aufgegangen.“ Die Auswahl von 50 bis 60 neuen Zukunftsstauden habe bis auf ganz wenige, trockenheitsliebende Exoten den verregneten Sommer gut überstanden. „Flächendeckende Selbstversuche passieren im Moment in vielen Gärten.“ Da das viele täten, entstehe eine Aussagekraft.

Die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr waren nicht nur von der Blumenpracht im Rosenarten begeistert, sondern auch von den Baumaßnahmen. „Mensch, das sieht schön aus“, hörten Heiko Hübscher und sein Team etwa über den in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz ein Stück weit erfolgten Gartenrückbau im Stil der 1950er Jahre.

Im Jahr 2022 wird es keinen neuen Wegbau im Rosengarten geben. Stattdessen werde man sich auf das Klimawandel-Projekt konzentrieren und die Staudenumstellung fortsetzen. „Dahin wird unsere Energie gehen,“ verspricht Heiko Hübscher unter anderem neue Beete für Staudenanlagen mit Hochstammrosen auf der Veranstaltungswiese.

Die Hortensien würden kommendes Jahr am Bachlauf gesammelt, wo sie sich wohlfühlen und krankheitsanfällige, alte Rosen durch gesunde, zeitgemäße Sorten ersetzt. Von den nur 21 in diesem Jahr verfügbaren Exemplaren der Siegerrose „Royal Estelle“ in Baden-Baden, die zudem mit dem Preis der Stadt Zweibrücken ausgezeichnet wurde, hat der Rosengarten sieben Pflanzen erhalten. Außerdem wird es ein strahlendes Farbkonzept geben.

Mit knapp 105 000 Besuchern bis zur Kassenschließung, nicht mitgerechnet die Jahreskartenbesucher im Winter, blickt auch Daniel von Gyldenfeldt (beim Betreiber UBZ für die organisatorische und kaufmännische Seite des Rosengartens) zufrieden auf die Saison 2021. „Der Höhepunkt war das SWR-Sommerfestival, das wir zum Glück wieder durchführen durften sowie der Herbstgartenmarkt.“ 3000 Besucher an drei Tagen habe man sonst bereits in der Schlagernacht, doch seien bei vielen Veranstaltungen die coronabedingten Erlaubnisgrenzen ausgeschöpft worden. 6000 Besucher beim Gartenmarkt seien mit Blick auf den verregneten Sonntag ein sehr gutes Ergebnis und auch die Beschicker seien hoch zufrieden gewesen. „Die Leute haben gekauft wie verrückt“, erinnert Daniel von Gyldenfeldt. Die Konzerte und die Picknick-im-Park-Matinees waren trotz Regenwetter gut besucht. Michael Wack und sein Trio Final SSL waren auf der großen Bühne zusammen gerückt, um ihrem Publikum Unterschlupf zu gewähren.

Bis auf den erneut ausgefallenen Rosenmarkt und die Rosentage hätten die 2020 verschobenen Veranstaltungen 2021 nachgeholt werden können. Der Veranstaltungsleiter erinnert: „Für die Stadtkapelle haben wir im September noch einen Platz gefunden, nachdem das Konzert im Mai noch ausgefallen war.“

Info So kommt man ganzjährig in den Rosengarten Wer seine Jahreskarte verlängern oder eine neue für 2022 bestellen möchte, kann das bei Silvia Jung vom Rosengarten-Betreiber UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken, telefonisch unter (0 63 32) 92 12-302, per E-Mail an silvia.jung@ubzzw.de oder persönlich beim UBZ in der Oselbachstraße 60, 66482 Zweibrücken, tun. Eine Jahreskarte kostet 26 Euro (15 Euro für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung, Familien 39 Euro). Mit der Jahreskarte kommt man auch im Winterhalbjahr in den Rosengarten, und zwar über den Eingang am Hotel. Weitere Informationen zum Rosengarten: www.rosengarten-zweibruecken.de.

Was ist 2022 bei den Veranstaltungen zu erwarten? Die Termine stünden fest und man führe bereits Gespräche mit interessierten Bands, doch an eine konkrete Veranstaltungsplanung werde nach der Erfahrung in diesem Jahr erst kurz vor Saisonbeginn 2022 gegangen, erklärt von Gyldenfeldt. Planen, Veranstaltungskalender drucken und dann wieder in die Tonne treten mache keinen Sinn.