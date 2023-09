Viele hohe Anforderungen in Zweibrücken Schulessen: Wie wird die Qualität kontrolliert?

Die Qualität des Mittagessens in den Zweibrücker Schulen ist der Zweibrücker Beigeordneten Christina Rauch (CDU) eine Herzensangelegenheit. Das hat die Schuldezernentin in den vergangenen Jahren mehrfach erklärt – zuletzt im Juli im Stadtrat, als dieser die Verpflegungs-Aufträge für das Schuljahr 2023/24 vergab und dabei im dritten Jahr in Folge die Qualitäts-Anforderungen an die Anbieter erhöht wurden. So muss der Bio-Anteil nun bei 35 Prozent liegen. Zudem gibt es zahlreiche weitere Qualitätsanforderungen (wir berichteten).