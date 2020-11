Junge Erwachsene und Corona : Im sozialen Lockdown

Solange die Kneipen und Clubs geschlossen sind, verlagert sich das Sozialleben der jungen Zweibrücker in den privaten Bereich – nicht immer im Einklang mit den Corona-Regeln. Foto: DAK/Dak

Zweibrücken Wie junge Erwachsene in Zweibrücken bei geschlossenen Kneipen und Discos ihre freie Zeit verbringen.

Die erste Woche und vor allem das erste Wochenende im „Lockdown Light“ ist vorbei. Viele junge Erwachsene durften nicht das tun, was sie sonst freitags und samstags tun: In Kneipen, in Discos oder bei Live-Konzerten feiern, essen, trinken, Freunde treffen. Was machen sie jetzt an ihren freien Abenden und am Wochenende?

„Ich habe jetzt komplett andere Arbeitszeiten, kaum Freizeit und mache auch ordentlich Überstunden und trotzdem haben wir große finanzielle Einbußen im Betrieb“, beschreibt Joanna (21) die aktuelle Situation. Die duale Studentin arbeitet im Gastronomiegewerbe und sieht die neuen Maßnahmen kritisch: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass wir schließen müssen, solche riesigen Zentren wie das Outlet aber aufbleiben dürfen. Gerade dort kommen doch auch Menschen von außerhalb hin.“

Auch die Hygienemaßnahmen konnten laut Ihr in den meisten Gastronomiebetrieben gut umgesetzt werden. Bei Clubs und Bars kann sie die Schließungen aber noch eher verstehen. Dass Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet haben und es auch an Ihrer Uni weiterhin Präsenztage gibt, eher nicht. An die Maskenpflicht und den Abstand hält sich die 21-Jährige, sie möchte ja andere schützen. Trotz allem denkt sie nicht, dass sie sich privat auch zu 100 Prozent an die neuen Regeln hält: „Natürlich trifft man sich auch mal mit mehr als nur einem weiteren Haushalt. Ich achte allerdings schon drauf und am meisten stört es mich, nicht mehr essen oder weggehen zu können.“

Angst vor Konsequenzen hat Joanna aber keine: „Ich denke in der Realität sind Strafen recht schwer umzusetzen und ich habe das auch noch nicht erlebt, dass jemand eine bekommen hat.“ Partys meidet die 21-Jährige, in solchen Zeiten findet sie das unverantwortlich. Gerade hier befürchtet sie, dass sich diese jetzt nur noch mehr ins Private verlagern werden und somit nur noch schwerer zu kontrollieren sind. „Ich gehe jetzt zwar weniger weg und treffe mich weniger mit Freunden, was aber überwiegend an meinen neuen Arbeitszeiten liegt. Ansonsten versuche ich schon so gut es geht, wenn auch im kleineren Rahmen, Alternativen wahrzunehmen“, fasst sie ihr erstes Wochenende mit den neuen Regeln zusammen.

Anders ist es bei Nico (22). Er gibt ganz offen zu, dass der Lockdown ihn nicht wirklich beeinträchtigt, „jetzt sitzt man statt in der Bar, eben bei Freunden zu Hause.“ Für ihn hat sich auch am Wochenende nicht viel geändert. „Außer dass man jetzt eben nicht mehr weggeht, da ja alles geschlossen hat. Am meisten fehlt mir der Vereinssport. Da merke ich die neuen Regeln richtig, das muss ja jetzt auch erst mal alles ruhen“, antwortet er auf die Frage, was ihm am meisten fehlt. „Ich wohne auch alleine, da könnte ich mich gut in Quarantäne begeben, wenn was sein sollte.“ Von seinen Eltern und Verwandten hält er sich deswegen fern, da er diese schützen möchte. Auch hat er neuerdings das Lesen für sich entdeckt.

Vincent (21) sieht das ähnlich wie Joanna und findet es „schwachsinnig, dass das Outlet weiterhin geöffnet haben darf, Restaurants, wo man nur am Tisch sitzt, aber nicht“. Für ihn hat sich allerdings nicht allzu viel geändert, so verzichtet er zwar auf größere Treffen, in kleiner Runde trifft er sich aber weiterhin mit Freunden. „Sozialer Kontakt ist mir sehr wichtig. Auf der Arbeit und in der Berufsschule habe ich auch mit mehr als zwei Haushalten zu tun.“ Gerade im Unterricht sei die Maske extrem anstrengend, da diese in der Regel nach einer Dreiviertelstunde komplett durchnässt ist.

Dass jetzt nicht unbedingt die beste Zeit zum Feiern ist versteht er und nimmt insbesondere gegenüber älteren Menschen Rücksicht. „Ich habe auch keine Angst mich anzustecken, da wir ein sehr geschlossener Freundeskreis mit wenig wechselnden Leuten sind – und passieren kann das ja überall.“ Angst vor Konsequenzen habe er keine, so haben zwar Bekannte von ihm ein Verfahren vom Ordnungsamt bekommen, das wurde aber ziemlich schnell fallen gelassen. Auf die Frage, was er jetzt anders macht als vor dem Lockdown, antwortet er: „Am meisten stört es mich, nicht mehr weggehen zu können. Wenn man Lust hat was zu machen, macht man zwar schon was, aber eben in privatem Rahmen und kleiner. Auf das Weggehen wird eben verzichtet.“ Statt wegzugehen macht er jetzt mehr mit seiner Freundin oder geht mit dem Hund raus und treibt so gut es geht Sport. Langeweile hat er keine: „Man macht eben andere Dinge.“

„Ich denke schon das ich jetzt mehr vor dem Computer sitze oder Netflix schaue“, Jannis (24) meint, er habe zumindest dieses Wochenende die Lust verloren, groß etwas zu unternehmen. „Man kann halt gar nicht mehr weggehen, das ganze soziale Leben steht eigentlich still. Natürlich treffe ich mich auch mal mit Freunden, aber vermehrt online, ist ja anders gar nicht erlaubt.“ Am meiste vermisst auch er den Sport. „Als ich gehört habe, dass Fitnessstudios schließen müssen, habe ich das null verstanden. Sport stärkt doch das Immunsystem und ist gut für den Körper, gerade zu dieser Jahreszeit.“ Sport macht er jetzt so gut es geht Zuhause oder trifft sich mit Freunden zum Laufen. Er selbst hätte sich auch eine andere Lösung gewünscht statt pauschal alles nochmal runterzufahren.

„Ich weiß schon gar nicht mehr wie das mal war, als man sich noch normal treffen konnte mit wem man wollte“ kommentiert Mia (20) den zweiten Lockdown. Sie hat „absolutes Verständnis“ für den zweiten Lockdown, auch wenn sie ihn als nervig empfindet. Es gehe ja primär darum, andere zu schützen. Die 20-Jährige sieht sich alleine schon wegen Ihres Berufes in der Verantwortung auch wenn sie nicht alle Maßnahmen nachvollziehen kann: „Ich arbeite im Kindergarten und habe jeden Tag mit vielen Kindern zu tun, da kannst du die Abstandsregeln gar nicht richtig einhalten, aber wenn ich dann nach Hause komme darf ich mich nur noch mit einem anderen Haushalt treffen.“

Trotzdem versucht sie sich so gut es geht an alle Regeln zu halten. Für sie ist der größte Unterschied zum ersten Lockdown, dass sie jetzt alleine wohnt. Da fehlt dann schon mal der familiäre Kontakt. Seit dem Lockdown habe sie sich mit ein, zwei Freunden getroffen, aber eben im kleinen Rahmen und mit Abstand. „Insbesondere für ältere Menschen oder andere junge Leute, die alleine wohnen und wo die Familie vielleicht etwas weiter weg wohnt, stelle ich mir das schwer vor.“ So findet sie, dass es dann schwerer ist, sich daran zu halten, da ja sozialer Kontakt fehlt. Ansonsten sucht sie nach neuen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. „Ich finde, dass uns Jugendlichen da irgendwo schon auch etwas von unserer Jugend weggenommen wird, auch wenn es vielleicht nötig ist.“