Streit um Parbrauerei-Gelände Widerspruch von der Stadt und aus Koblenz

Irritiert zeigte sich die Stadtverwaltung auch bezüglich der in der auch ihr zugesandten „Presse-Erklärung“ enthaltenen Anmerkung der Durys, dass „anders als von der Stadt und dem Investor öffentlich dargestellt … der Streit zwischen den Kontrahenten keinesfalls zu Ende“ sei. Denn falls mit „Streit“ der jüngste Rechtsstreit um den zweiten Bebauungsplan in dessen ursprünglichen Fassung gemeint sein sollte (was nicht der Fall war, wie der Merkur bereits im Erstbericht geschrieben hatte), ist er nach Auffassung des OVG und der Stadt eben doch beendet. Die Durys drohen in ihrer „Presse-Erklärung“ zudem damit, dass „mit dem Beheben erkannter Fehler im alten Plan … ein neuer beschlossen worden“ sei, „der nun binnen eines Jahres erneut von Bürgern angefochten werden könne“. Zumal „der Plan in der neuesten Fassung aber immer noch eine Reihe rechtswidriger Festlegungen, die nicht korrigiert worden“ seien, enthalte. Um welche „rechtswidrigen Festlegungen“ es sich dabei handelt, teilten die Durys in ihrer „Presse-Klärung“ zwar nicht mit, boten aber an, dass diese „vielleicht jetzt in einem direkten Gespräch endlich ausgeräumt werden“ könnten. Wozu sich die Stadtverwaltung übrigens bereits kurz nach der „Erledigungserklärung“ zum jüngsten Normenkontrollverfahrens bereit erklärt hatte (wir berichteten).