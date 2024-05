Schulträgerausschuss KI ist in Schulen auf dem Vormarsch

Andreas Eger erinnerte an eine Infoveranstaltung für die Schulträger im Februar, vor allem für die Vertreter der Schul-IT. Dabei ging es darum, wie es nach dem Digitalpakt 1 (wir berichteten) weitergeht. „Der Digitalpakt 2 wurde vom Land bereits angeteasert. Das freut uns natürlich, dass es ein weiterführendes Konzept geben wird“, so Eger und kündigte hierzu eine Onlineveranstaltung des regionalen Kompetenzzentrums Südwest für die Schulträger am 25. Juni an.