Trotz Wetterprognose geöffnet – aber Feuerwerk in der Schwebe Finaltag des Zweibrücker Turnerjahrmarkts

(cms) Betroffen vom Wetter war auch der Turnerjahrmarkt. „So eine Eröffnung haben wir auch noch nicht gehabt“, sagte Marktleiter Peter Stauch. Mit einer kleinen Delegation hatte er kurz nach 19 Uhr am Freitag den 101. Zweibrücker Pfingstmarkt der VTZ eröffnet. Ausnahmsweise ohne den Zweibrücker Oberbürgermeister, der als oberster Zweibrücker Katastrophenschützer an anderer Stelle gebraucht wurde, und ohne den Fassbieranstich, der aber an Samstag mit Rosenkönigi Dilara I. nachgeholt wurde. Stauch war zuversichtlich dass die großen Wassermengen dem Festplatz nichts anhaben können. „Er liegt in einem Bereich, der große Regenmenge gut verkraften kann“, sagte er und erläuterte: „Zur Sicherheit haben wir seit Donnerstag die Ablaufschächte rund um den Festplatz noch einmal saubergemacht. Darüber hinaus haben wir in Absprache mit dem UBZ die Schausteller angewiesen, vor ihren Fahrgeschäften und Ständen die Sinkkästen in den Ablaufschächten zu leeren.“