Kritik an der Stadt Werden Erzieher schon beim Vorstellungsgespräch vergrault?

Dass es keine Möglichkeit der Hospitation gebe, sei schlicht falsch. „diese bieten wir jedoch nicht proaktiv an“. Begründet wird das damit, „dass sich erst am Ende des Bewerbungsverfahrens herausstellt, wer in welcher Kita eingesetzt wird. Wir möchten damit vermeiden, dass die Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Einrichtungen hospitieren, mehrmals Arbeitskräfte in den Kitas binden und so für einen erheblichen Mehraufwand sorgen, der wieder zu Lasten der Kinderbetreuung und des schlussendlichen Betreuungsangebotes gehen würde.“ Wenn Bewerberinnen nach einer Hospitation fragten, ermögliche wir diese immer, allerdings erst wenn das Jugendamt den Einsatz in einer Einrichtung geplant habe. Das kommunizierte man auch klar in den Vorstellungsgesprächen.