Nächster Nackenshclag : Werbeverbot für Helexier-„Fachklinik“ 

Die Wettbewerbszentrale stört sich unter anderem an der an Bezeichnung „Fachklinik“. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Die Wettbewerbszentrale hat gegen die Heltersberger Firma, die im Gebäude des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses eine Privatklinik betreiben will, beim Landgericht Zweibrücken eine Unterlassungsklage eingereicht.

Helexier steht neuer Ärger ins Haus: Der Wettbewerbszentrale mit Hauptsitz im hessischen Bad Homburg, nach eigenem Bekunden die größte und einflussreichste bundesweit und grenzüberschreitend tätige Selbstkontrollinstitution zur Durchsetzung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb, hat beim Landgericht Zweibrücken eine Unterlassungsklage eingereicht. Deren Eingang bestätigte am Dienstag Uwe Fischer, der Pressesprecher des Landgerichts: „Die Kammer für Handelssachen wird sich dieser Sache annehmen.“ Einen Verhandlungstermin gebe es aber noch nicht.

Die Unterlassungsklage richtet sich gegen das Geschäftsgebaren der Firma Helexier, die seit Monaten mit dem Begriff „Fachklinik“ wirbt, ohne dass die für eine solche medizinische Einrichtung laut § 30 der Gewerbeordnung notwendige behördliche Genehmigung vorliegt. Die Heltersberger Firma Helexier will in dem von ihr im März 2020 gekauften Gebäude des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses (EvK) unter anderem eine sogenannte „Fachklinik Himmelsberg“ betreiben (wir berichteten).

Die Geschäftsführerin der Wettbewerbszentrale, Christiane Köber, hält den Gang zum Gericht für unausweichlich: Ihr Haus habe bereits vor geraumer Zeit gegenüber Helexier den Begriff „Fachklinik“ beanstandet – „und zwar unter Irreführungsgesichtspunkten. Denn natürlich erwartet der Verbraucher eine konzessionierte Klinik, die allen gesetzlichen Vorgaben genügt, auch wenn er die entsprechenden Vorschriften im Einzelnen nicht kennen wird.“ Die Wettbewerbszentrale habe Helexier deshalb zur Unterlassung aufgefordert. Allerdings habe die Betreiberfirma auf eine in diesem Zusammenhang ausgesprochene Abmahnung nach der üblichen Zehn-Tages-Frist nicht reagiert und „keine Unterlassungserklärung abgegeben“, so Köber. Weshalb die Wettbewerbszentrale einen Karlsruher Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Wettbewerbs- und Werberecht beauftragt habe, eine Unterlassungsklage auszuarbeiten und einzureichen, erläuterte Köber.

Und in der Tat verwendet die Firma Helexier den Begriff „Fachklinik“ seit mehreren Monaten in der Reklame über dem Haupteingang des EvK-Gebäudes, auf Geschäftsbriefköpfen und in ihrem Internetportal, obwohl ihr das Betreiben einer solchen medizinischen Einrichtung noch gar nicht erlaubt worden ist.