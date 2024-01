Umbauarbeiten ab 15. Januar Weniger Kunden im Cap-Markt

„Am Samstag, 13. Januar, haben wir noch einmal normal geöffnet“, erklärt der Pirminius-Werk-Chef. „Dann machen wir Jahresinventur, und am Montag darauf beginnen die Arbeiten. Wiedereröffnung ist am 29. Januar, 8.30 Uhr.“ Ein durchaus ehrgeiziges Ziel, gibt Matheis zu: „Alles steht Spitz auf Knopf.“ Schließlich habe man sich für den relativ kurzen Zeitraum viel vorgenommen. So soll die gesamte Kühltechnik – von den Theken bis zu den Tiefkühlräumen – komplett erneuert werden. „Die Anlage war doch sehr in die Jahre gekommen“, findet der Geschäftsführer. Nun müssten andere Kühlmittel her, um die Technik vor allem hinsichtlich eines geringeren Energieverbrauchs „für die Zukunft aufzustellen“, sagt Matheis. Nur die Kühltruhen, die erst im vergangenen Jahr angeschafft worden waren, sollen dort bleiben, wo sie sind – mitten im Markt.