Weniger Informatik-Studierende an Zweibrücker Hochschule Programmieren liegt nicht mehr im Trend

Im Wintersemester 2023/24 schrieben sich nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems rund 1100 junge Menschen in das erste Hochschulsemester eines Informatikstudiengangs an einer rheinland-pfälzischen Hochschule ein. Obwohl vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierungsanforderungen in der Wirtschaft und Verwaltung Informatiker benötigt werden, war das die niedrigste Zahl der vergangenen zehn Jahre. Die Zahl der Studierenden sank gegenüber dem Wintersemester 2022/23 um 4,2 Prozent. Mit 112 000 Studierenden an rheinland-pfälzischen Hochschulen wurde die niedrigste Zahl seit dem Wintersemester 2009/10 verzeichnet. Die negative Entwicklung begründet sich unter anderem in der demografischen Entwicklung, nachgelagerten Effekten der Corona-Maßnahmen und der Abwanderung von Studienberechtigten in andere Bundesländer.