Monatsrückblick April : Zahl der Arbeitslosen in der Region erneut gesunken

Südwestpfalz Nach Einschätzung der Arbeitsagentur haben Fachkräfte gerade sehr gute Karten, Jobs zu finden.

Im April haben sich die positiven Entwicklungen am westpfälzischen Arbeitsmarkt fortgesetzt. Mit den Corona-Lockerungen und der anhaltenden Frühjahrsbelebung kam es vermehrt zu Neueinstellungen und damit verbunden zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen, berichtet die Bundesagentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht. Auch wenn die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die bekannten Lieferengpässe die wirtschaftliche Entwicklung bremsten, zeige sich dies in den Arbeitsmarktdaten momentan nur vereinzelt.