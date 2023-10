Teile der Innenstadt evakuiert So lief die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Zweibrücken (mit Fotos)

Der Bombenentschärfung, die am Montagnachmittag ihren Anfang genommen hatte, als ein Baggerfahrer zwischen dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung und der Berufsbildenden Schule auf das britische Geschoss gestoßen war, hatte somit ein gutes und vor allem schnelles Ende genommen. Was sicher auch daran gelegen haben mag, dass das Zusammenspiel aller Beteiligten so reibungslos verlief. Bereits um 6.30 Uhr hatten sich die Einsatzkräfte in ihrem sogenannten Bereitstellungsraum an der Rennwiese eingefunden.