Teile der Innenstadt evakuiert Weltkriegsbombe in der Innenstadt von Zweibrücken entschärft

Update 12.56 Uhr: Die am Montag in der Innenstadt von Zweibrücken gefundene Bombe ist am Dienstag erfolgreich entschärft worden. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung lag die Bombe dicht unter der Erdoberfläche und wurde offenbar bei früheren Bauarbeiten übersehen, da ein Kabel über der Bombe verlegt war. Nach der Entschärfung soll die Bombe in einem Bunker zwischengelagert und dann entsorgt werden.