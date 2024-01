Weltgebetstag in Zweibrücken Wenn nicht jetzt, wann dann?

„Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann wollen wir um Frieden beten und die betroffenen Frauen in einem Land unterstützen, wenn nicht jetzt im Kriegsgewirr?“ Diese Frage stellen sich die Frauen in den Gemeinden der Region, landes- und bundesweit, die sich vielfach bereits seit langen Jahren und Jahrzehnten für den Weltgebetstag (WGT) engagieren. Dieser wird in über 120 Ländern der Erde seit weit über 100 Jahren rund um den Weltfrauentag immer am ersten Freitag im März begangen. In jedem Jahr kommen die Liturgie und die Lieder dazu aus einem anderen Land. Im Mittelpunkt stehen die Frauen dort mit all ihren Belangen, ihren Freuden und ihren Nöten, ihren Gebeten und ihren Hoffnungen. In diesem Jahr nun kommt die Weltgebetstagsordnung aus Palästina.