Weltgebetstag in der Zweibrücker Gemeinde Heilig Kreuz : Weltgebetstag spendet Kraft und Hoffnung

In einem szenischen Dialog machten die Lektorinnen die Bibelstelle aus dem alten Babylon mit ihren Hintergründen verständlich. Rund 70 Gäste kamen zum Weltgebetstags-Gottesdienst in die Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Zeitaktuelle Themen wie etwa die Flüchtlingsthematik spielten schon im Alten Testament eine Rolle, ebenso wie im Weltgebetstags-Gastgeberland England-Wales-Nordirland und im Hier und Heute. Der Weltgebetstags-Gottesdienst schenkte Ermutigung unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

„Ob Gott das gewollt hat?“ Diese Frage, die der Festgottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen (WGT) in diesem Jahr unter anderem stellte, scheint angesichts der besonderen Herausforderungen der Gegenwart tagesaktuell. Dabei hat das Gastgeber-Trio England-Wales-Nordirland bereits vor einigen Jahren vom internationalen WGT Comitée das Thema anvertraut bekommen: „Zukunftsplan Hoffnung“.

Im Mittelpunkt des knapp einstündigen, ökumenischen Gottesdienstes in der Zweibrücker Gemeinde Heilig Kreuz stand eine Geschichte aus dem Alten Testament, die in Babylon 595 Jahre vor Christus spielt und im Buch des Propheten Jeremia steht. Vor der szenischen Lesung kündigte die Vorsitzende der kfd Zweibrücken, Maria Rimbrecht, die Verheißung Gottes von seinem Zukunftsplan von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden an.

Aus ihrem gelobten Land sind die Israeliten vertrieben worden in das Babylonische Reich Nebukadnezars und hadern dort mit ihren Lebensumständen in der Fremde. Ein Bote überbringt einen Brief des Propheten Jeremia zu den Verbannten, den Ruth ihrem Mann, dem Gemeinde-Ältesten Matthias, vorliest und dessen Inhalte das Ehepaar diskutiert.

Darin geht es um Gottes Auftrag, in Babylon heimisch zu werden: „Baut Häuser und wohnt darin! Pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag. Heiratet und bekommt Söhne und Töchter. Vermehrt euch dort, werdet nicht weniger. Seid um das Wohl der Stadt, in die ich (Gott) euch verbannt habe, besorgt. Betet um ihretwillen zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl.“ Während sich Matthias ärgert und fragt, was in den Propheten gefahren sei, der ja aus der Heimat gut reden habe, erkennt Ruth sofort die Chance. Sie begreift: „Gott wäre dann nicht mehr nur der Gott Israels.“ Für ihren Mann bedeutet dies: „Dann wäre die Welt auf den Kopf gestellt!“ Doch sie lässt nicht locker: „Wir werden hier haben, was wir brauchen.“

Die gut 70 Gottesdienstbesucher – darunter auch einige Männer – erfahren weiter: Die Flüchtlingsproblematik passt auch gut zu den Britischen Inseln mit deren multikultureller und multi-ethnischer Bevölkerung. „Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir in Situationen, in denen wir nicht sein wollen. Wenn Gott eingreift, dann anders als gedacht“, erinnert eine der insgesamt sieben mitwirkenden Lektorinnen an die damalige Zeit, die sich passgenau in die Erkenntnisse unserer heutigen Lebensumstände übertragen lässt.

Mit dem Blick auf unterschiedliche Frauenschicksale beleuchten die Frauen auch die unterschiedlichen Problembereiche, denen Frauen des Gastgeberlandes bis heute ausgesetzt sind. Dank Spenden der dortigen Gemeinde, in der Lina und ihre Tochter Anne eine Heimat finden, können sie trotz ihrer bitteren Armut überleben. Die von ihrem Ehemann misshandelte und drangsalierte Nathalie fand im Gebet ihre Zuversicht wieder. Sie erkannte, ebenso wie die nach einem Gehirntumor ertaubte Emily: „Gott hat gute Pläne mit mir.“ Die ermutigenden, eigens für den Weltgebetstags-Gottesdienst geschriebenen Lieder, die Organist Gerhard Jenschke und Walter Rimbrecht mit seiner strahlend klingenden Trompete zu dem verhaltenen Gemeindegesang intonierten, gaben Hoffnung und Zuversicht in Strophen, wie diesen: „Du hast einen Plan für mich, du ewige, hoffnungsfrohe Zukunft in Freiheit und Frieden.“