Weltgebetstag : Taiwan steht im Mittelpunkt

Der Weltgebetstag 2023 kommt aus Taiwan. Unter dem Motto „Glaube bewegt“ wird er am 3. März in vielen ökumenischen Gottesdiensten gefeiert. Foto: World Day of Prayer International Committee

Zweibrücken Gleich vier Gemeinden feiern in Zweibrücken den Weltgebetstag der Frauen. In diesem Jahr kommt er aus Taiwan.

Von Cordula von Waldow

„Glaube bewegt“. Unter diesem Motto wird in diesem Jahr der Weltgebetstag gefeiert. Seit mehr als 100 Jahren vereinen sich vorwiegend Christinnen rund um den Globus an diesem ersten Freitag im März in Anlehnung an den Weltfrauentag am 8. März, um sich in gemeinsamen Gebeten und Liedern gegenseitig zu ermutigen und zu stärken – und mit ihren Spendengeldern vorwiegend Frauen und Mädchen in internationalen Projekten zu unterstützen.

2023 ist das Gastgeberland der asiatische Inselstaat Taiwan. Gefeiert wird am Freitag, 3. März, in über 120 Ländern der Erde und auch in Zweibrücken (siehe Info) und Samstag, 4. März, insgesamt in vier Gemeinden.

Im Mittelpunkt dieses so ganz anderen, zugleich lehrreichen wie unterhaltsamen Gottesdienstes mit vielen eigens dafür getexteten und oft auch komponierten Liedern, kleinen Anspielen und einem interessanten Blick in vor allem Frauenschicksale in einem fremden Land, steht die Bibelstelle aus dem Epheserbrief (1,15-19). In dem Ermutigungstext geht es um den Glauben der Epheser und die Bitte um Weisheit und Einblick, um den Plan Gottes immer besser zu erkennen. Zu erfahren, „mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt.“

In den Vorbereitungsseminaren, die sowohl in Präsenz als auch online zahlreiche Frauen in der Pfalz auf den Weltgebetstag einstimmten, lernten die Teilnehmerinnen viel über Taiwan und vor allem die Schicksale der Frauen dort kennen. Sie sind sich einig: „Es ist schön, jedes Jahr wieder etwas über ein anderes Land zu lernen. Und es ist einfach großartig, was Laien und Ehrenamtliche alljährlich zustande bringen.“

Der Inselstaat ist ein Land, das es so eigentlich nicht gibt, fehlt doch im Zuge der Ein-China-Politik die politische Akzeptanz – vor allem aus China. 1949 – nach der Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei und der Gründung der Volksrepublik China auf dem Festland – zogen sich die Regierung, Eliten und Streitkräfte der Republik China auf die Insel Taiwan zurück. Heute ist Taiwan einer der demokratischsten Staaten Asiens. Die amtliche Eigenbezeichnung lautet nach 1949 weiterhin Republik China, dennoch ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes die Bezeichnung Taiwan üblich. Rund 23,5 Millionen Menschen leben in dem Inselstaat.

Die neun Nationalparks mit einzigartigen geografischen Gegebenheiten – von überall aus sind binnen zwei Stunden Bergländer oder Küsten zu erreichen – bieten vielfältige Natur in verschiedenen Klimazonen. Laut Gesetz sind Frauen dort gleichberechtigt. Auch was den Verdienst angeht. Offiziell. Dennoch herrsche Sklavenmentalität: Der Chef hat immer recht. Die Kinder müssen in der Schule viel auswendig lernen bei hohem Prüfungsdruck.

Taiwan ist mangels Industrie und großer Landwirtschaft ein sehr technischer Staat. So entstand auch das Hoffnung verbreitende Titelbild mit seinen farbenfrohen Blumen, seiner farblichen Leuchtkraft und dem ins Licht, in die Freiheit fliegenden Vogel allein auf dem Tablet. Die angestrebte Freiheit wird in Glaubensdingen bereits gelebt, denn in Taiwan herrscht Religionsfreiheit. Diese begründet eine friedliche Co-Existenz zwischen Christen, Buddhisten, Taoisten und anderen Religionsgemeinschaften.

In Zweibrücken wird der Weltgebetstag, wie überall, ökumenisch gefeiert. Nach dem Tod von Pfarrerin Ursula Müller im vergangenen November, eine der Säulen in der Innenstadt, wird der Gottesdienst in diesem Jahr statt in der protestantischen Versöhnungskirche, die nach dem rollierenden System dran wäre, im katholischen Pfarrheim Heilig Kreuz gefeiert. „Wir haben neue Frauen gefunden, die mitmachen, auch bei den Evangelischen“ freut sich die kfd-Vorsitzende und Gastgeberin, Maria Rimbrecht. Traditionsgemäß wird im Anschluss an den Gottesdienst zu einem netten Beisammensein mit Imbiss geladen.

Das Foto zeigt Taiwans Hauptstadt Taipeh – eine moderne Metropole mit Gassen aus der japanischen Kolonialzeit, geschäftigen Einkaufsvierteln und ganz neuen Gebäuden. Die Skyline wird von dem 509 Meter hohen, einem Bambusrohr ähnelnden, Wolkenkratzer Taipei 101 dominiert. Foto: Carina Rother/WGT