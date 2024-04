Millionenbetrugsfall OLG: Revision auch im Fall des zweiten Ex-VR-Kassierers

Das teilte am Freitag OLG-Pressesprecherin Tanja Rippberger auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Am 2. April ist … die Revision des durch das Urteil des Landgerichts Zweibrücken vom 2.11.2023 … verurteilten Mitangeklagten eingegangen.“ In dem Berufungsverfahren waren der heute 74 Jahre alte ehemalige VR-Bank-Kassierer und sein heute 72 Jahre alter Kollege wegen veruntreuender Unterschlagung in 23 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von je drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Die beiden Männer hatten nach Auffassung der Landgerichtsstrafkammer von 2002 bis 2018 gemeinsam insgesamt 1,139 Millionen Euro abgezweigt.