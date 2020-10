Stadtwerke kommen mit Behebung bereits voran, die weiteren Arbeiten könnten aber noch einige Stunden dauern : Größter Stromausfall seit vielen Jahren in Zweibrücken

(Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zweibrücken Auch das Krankenhaus und das Awo-Seniorenhaus am Rosengarten waren bzw. sind von dem Stromausfall betroffen, konnten aber auf Notstrom zurückgreifen. Die Stadtwerke beruhigen Bürger wegen Kühlschränken.

In weiten Teilen Zweibrückens ist am heutigen Freitag für teils mehrere Stunden der Strom ausgefallen. So etwas habe „seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben“, sagte am Nachmittag Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann.

Betroffen seien insbesondere Teile der Innenstadt, Niederauerbach und Oberauerbach. Gegen 12 Uhr hätten die Ausfälle begonnen, beginnend mit dem Nardini-Klinikum in der Kaiserstraße. In dem Telefonat gegen 15.45 Uhr berichtete Brennemann, in den meisten Gebieten (auch im Krankenhaus) hätten die Stadtwerke die Stromversorgung schon wieder herstellen können, fünf Trafostationen seien aber noch ausgefallen. Dies betreffe beispielsweise das Awo-Altenheim am Rosengarten und die Umgebung des Helmholtz-Gymnasiums. Man arbeite mit Hochdruck daran, die reguläre Stromversorgung wiederherzustellen. Sowohl das Nardini-Klinikum als auch das Seniorenhaus hätten aber eine Notstromversorgung.

Die Ursache des Stromausfalls sei noch nicht genau lokalisiert, auch wenn man „den Fehler eingekreist“ habe.

Brennemann beruhigte die Bevölkerung: „Wegen Kühlschränken oder Gefriertruhen braucht man sich keine Sorgen zu machen, die Lebensmittel würden sogar 24 Stunden Stromausfall überstehen, wenn man die Türen zulässt.“

Die Bevölkerung wurde über die kostenlosen überregionalen Katastrophen-Warnapps Katwarn und Nina informiert.

Marold Wosnitza, Oberbürgermeister und seit Januar auch oberster Katastrophenschützer Zweibrückens, berichtete aber, auch viele Smartphones hätten infolge des Stromausfalls keine Verbindung mehr gehabt. Wer dringend telefonieren müsse oder anderweitig Hilfe brauche, könne in die Zweibrücker Feuerwache in der Landauer Straße kommen. Die übrigen Zweibrücker Feuerwachen (Mörsbach, Rimschweiler, Wattweiler) seien dagegen nicht besetzt, weil diese Vororte von dem Stromausfall nicht betroffen seien.

Wosnitza ging davon aus, dass es „noch einige Stunden dauern“ könne, bis überall in Zweibrücken der Strom wiederhergestellt ist. Nach ersten Erkenntnissen habe es zunächst einen Kabelschaden in einer Trafostation gegeben, dann in einer zweiten, und so sei eine Kettenreaktion ausgelöst worden.

In der aktuellen Warnmeldung der Integrierten Rettungsleitstelle Landau in der Warn-App Katwarn heißt es: „