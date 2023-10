Manfred Hilgert übernimmt den Vorsitz des Zweibrücker Vereins Führungswechsel beim Weißen Ring

Trickdiebstahl, Mobbing oder Mord: Jedes Verbrechen ist anders – doch alle haben eines gemeinsam: Sie lassen verstörte oder gar traumatisierte Opfer zurück. Um diese Opfer kümmert sich der Weiße Ring mit Beratungen und diversen Hilfsangeboten. Vor 17 Jahren übernahm Rainer vom Berg den Vorsitz beim Zweibrücker Ortsverein. Nun hat er den Posten an seinen Stellvertreter, Manfred Hilgert, abgegeben. „Wir haben das so beschlossen, sobald Manfred in Rente geht und mehr Zeit hat, ziehe ich mich zurück“, erklärt vom Berg.