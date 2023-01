Zweibrücker Investor Goldnik zeigt Interesse : Weiße Kaserne: Stadt beklagt Stillstand

Zweibrücken Vor einem Vierteljahrhundert übernahm ein Investor aus Pirmasens die Weiße Kaserne in Zweibrücken. Passiert ist seitdem nicht viel. Die Stadt beklagt den Stillstand. Ein Zweibrücker Investor könnte sich vorstellen, dort zu bauen.

Ihr Name lautet: Weiße Kaserne. Dabei sollte das Gebäude-Ensemble im Herzen der Stadt besser „Schwarze Kaserne“ heißen, finden manche spöttelnden Bürger. Weil sie schwarz sehen, was die Zukunft dieses 45 Hektar großen Areals entlang Oselbach- und 22er-Straße angeht.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) machte nun seinem Herzen Luft. In seiner „Halbzeit-Bilanz“ (Wosnitza ist seit vier Jahren im Amt) lässt der OB wichtige Vorhaben in der Stadt Revue passieren (wir berichteten bereits ausführlich). Auch auf die Weiße Kaserne ging Wosnitza dabei ein. Und schrieb: „Als die Stadt die Weiße Kaserne verkaufte, gab es vielversprechende und hochtrabende Pläne (u.a. die Entwicklung eines Quartier Écologique), die sich leider alle nicht erfüllt haben. Auch in den letzten vier Jahren ist leider keine echte Bewegung reingekommen. Die Bemühungen, die von unserer Seite zusammen mit der ,Zukunftsregion Westpfalz‘ für diese komplexe und schwierige Immobilie gemacht wurden, nämlich die Ausschreibung eines Investorenwettbewerbs, haben auch keine Früchte getragen. (...) Es ist sehr traurig, dass es schon seit so vielen Jahren keine Lösung für diese an sich sehr schöne und spannende Immobilien zu geben scheint. Aufgeben werden wir aber nicht.“