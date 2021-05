Zukunftsregion Westpfalz zieht Zwischenbilanz : Weiße Kaserne: Investoren geben ihre Angebote ab

Zweibrücken Hans-Günther Clev, Geschäftsführer der Zukunfts-Region Westpfalz, zieht Zwischenbilanz nach Ende der Abgabefrist.

Der Aufruf des Vereins Zukunftsregion Westpfalz an Investoren, Vorschläge für die Entwicklung der Weißen Kaserne in Zweibrücken zu geben, hat rege Resonanz gefunden. Dieses Zwischenfazit zieht Hans-Günther Clev, Geschäftsführer der Zukunftsregion Westpfalz, auf Anfrage des Pfälzischen Merkur.

Es gelte, mit großem Bedacht die Angebote zu durchforsten. „Wir brauchen kein zweites evangelisches Krankenhaus“, merkte er, bezugnehmend auf die derzeitigen öffentlichkeitswirksamen Ereignisse aktuell am Himmelsberg, an.

Die Zukunftsregion Westpfalz stellt insgesamt 30 000 Euro Preisgeld zur Verfügung. An die Nummer Eins gehen 15 000 Euro, der Zweitbeste erhält 10 000 und der Dritte 5000 Euro. Der Noch-Eigentümer Bernd Hummel aus Pirmasens (der in all den vergangenen Jahren die Weiße Kaserne nie so entwickeln konnte, dass die Stadt zufrieden gewesen wäre) wird laut der Regularien beim Verkauf zwar die Rangfolge berücksichtigen, er ist aber nicht daran gebunden: Auch der Verkaufspreis, den ein Investor bereit ist zu zahlen, könne ein Kriterium für Hummel sein, der den Verhandlungsabschluss spätestens drei Monate nach Beendigung des Wettbewerbs vollziehen werde.