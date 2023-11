Neue Baustelle in Zweibrücken Weißdornweg bis Februar wegen Straßensanierung voll gesperrt

Den Merkur hat am Dienstag eine Nachricht von Bodo Glass erreicht, Eigentümer eines Mietshauses im Weißdornweg. Er berichtete, es sei bereits ein Schild aufgestellt, dass die Straße seit 30. Oktober voll gesperrt wird. Glass bat deshalb unserer Zeitung, mehrere Fragen zu recherchieren, die ihn und sicher viele Anlieger interessierten. Der Merkur leitete die Fragen an Stadtverwaltung und UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) weiter: „Ist die komplette Straße durchgängig nicht befahrbar? Wo kann/soll man parken? Wie lange gilt die Sperrung? Gibt es an der Baustelle einen Ansprechpartner, falls man sein Grundstück in der Sperrzeit für Anlieferungen u. Ä. anfahren müsste? Was ist mit der Müllabfuhr (Abholung der Müllgefäße)?“