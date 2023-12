Weihnachtsvorlesung am Campus Zweibrücken Ein ausführlicher Blick in die Zukunft

Auch bei den neuen Star Trek-Serien wie „Star Trek: Picard“ und „Star Trek: Discovery“ steht das Thema künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. In Picard zum Beispiel gibt es ein Verbot von Androiden, in Star Trek Discovery geschieht es, dass die künstliche Intelligenz auf dem Raumschiff ein Bewusstsein entwickelt. So hat sich der Computer zum Beispiel selbst einen Namen gegeben, hat eine andere, emotionalere Stimme und er entscheidet selbstständig. Er verweigert zum Beispiel Befehle, wenn er der Meinung ist, damit das Schiff in Gefahr zu bringen. Das Thema künstliche Intelligenz hat also viele Facetten, wie Hubert Zitt in seinem spannenden Vortrag aufzeigte. An das Ende setzte er ein Zitat von Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam: „Trotz – oder wegen – der schnellen technologischen Innovation, sind wir mehr als jemals zuvor aufgefordert, mitzudenken, statt einfach nur mitzumachen.“