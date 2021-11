Vorstoß von Patrick Lang (Grüne): Markt zweigleisig planen : Debatte um G-Regeln für Weihnachtsmarkt

Info

Je näher die Zeit der Weihnachtsmärkte rückt, umso mehr häufen sich deren Absagen. Im Saarland hat es zuletzt gleich eine Reihe von Märkten getroffen. So wurde die „Kirkeler Burgweynacht“ ebenso abgesagt wie die geplanten Märkte in Wemmetsweiler, Holz, Schmelz, Dirmingen und Wadgassen – am Montag kam ganz aktuell Illingen dazu. Merzig plant einen Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genese und zäunt den Budenzauber ein. Auch in Oberauerbach traf es ein dort geplantes Weihnachtsfest, Hintergrund war, dass Mitglieder des veranstaltenden FC Oberauerbach zuvor bei einer Busreise einen Impfdurchbruch erlitten hatten (wir berichteten). Auch der Adventsmarkt in Ernstweiler ist betroffen. Wie das Ortskartell am Montag mitteilte, hat man sich entschieden, den „Ernstweiler Advent“, (27./28. November) wegen der unsicheren Lage abzusagen. (eck)